Фото: Архив КП

В Саратове жителям Ленинского района до вечера отключили воду. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает компания «КВС».

Из-за аварии без воды остались жители поселка Нефтяников, а также абоненты домов на улицах:

- 1-я Одесская;

- Московское шоссе, 104-164 (по четной стороне);

- 4-й Елшанский тупик;

- Дунаевского;

- Пензенская (между Томской и Новой 9-й линией);

- Новая 9-я линия;

- 4-й Московский проезд.

Восстановить подачу воды обещают к 20:00.

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