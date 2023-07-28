Фото: Архив КП
В Саратове жителям Ленинского района до вечера отключили воду. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает компания «КВС».
Из-за аварии без воды остались жители поселка Нефтяников, а также абоненты домов на улицах:
- 1-я Одесская;
- Московское шоссе, 104-164 (по четной стороне);
- 4-й Елшанский тупик;
- Дунаевского;
- Пензенская (между Томской и Новой 9-й линией);
- Новая 9-я линия;
- 4-й Московский проезд.
Восстановить подачу воды обещают к 20:00.
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