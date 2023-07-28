Фото: ГУ МВД России по Саратовской области

В Энгельсе пенсионер похитил припаркованный у подъезда велосипед. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

В полицию с заявлением о хищении велосипеда обратилась 42-летняя горожанка. По ее словам, 24 июля у подъезда многоквартирного дома горожанка припарковала велосипед. Однако, двухколесный транспорт приглянулся проходящему мимо мужчине. Горожанин, недолго думая, забрал велосипед, стоимостью 35 000 рублей и скрылся.

Возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали пенсионера. Как выяснилось, 64-летний мужчина ранее был судим. В отношении пенсионера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

-Полиция региона напоминает гражданам о том, что нельзя оставлять свой велотранспорт без присмотра даже на непродолжительный срок. Не храните имущество в подъездах, общих коридорах и дворах домов. Принимайте элементарные меры к сохранности имущества, - напомнили в ГУ МВД региона.

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