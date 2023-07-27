Десантника Сергея Лозанова из Калининска наградили орденом Мужества

Фото: Администрация Калининского района

Военнослужащего из Калининского района Сергея Лозанова удостоили ордена Мужества. Информацию обнародовал глава муниципалитета Валерий Лазарев.

Как отметил чиновник, старшего лейтенанта ВДВ отметили за героизм и верность солдатскому долгу.

Лозанов окончил кадетскую школу в городе Калининске. Затем с успехом завершил обучение в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном Краснознаменном командном училище имени генерала армии Василия Маргелова. В СВО Сергей Лозанов участвует с самого ее начала. В ноябре 2022 года боец получил медаль Суворова.