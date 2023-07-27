Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2023 8:17

Десантника Сергея Лозанова из Калининска наградили орденом Мужества

Орден Мужества военнослужащий Лозанов получил за верность солдатскому долгу
Елена Маркелова
Фото: Администрация Калининского района

Фото: Администрация Калининского района

Военнослужащего из Калининского района Сергея Лозанова удостоили ордена Мужества. Информацию обнародовал глава муниципалитета Валерий Лазарев.

Как отметил чиновник, старшего лейтенанта ВДВ отметили за героизм и верность солдатскому долгу.

Лозанов окончил кадетскую школу в городе Калининске. Затем с успехом завершил обучение в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном Краснознаменном командном училище имени генерала армии Василия Маргелова. В СВО Сергей Лозанов участвует с самого ее начала. В ноябре 2022 года боец получил медаль Суворова.