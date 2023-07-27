В тройном ДТП под Вольском пострадал ребенок

Фото: Прокуратура Саратовской области
Вчера в Вольском районе Саратовской области произошла авария, в которой пострадала 8-летняя девочка. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Авария произошла около 16:30 на трассе Сызрань – Саратов, недалеко от поворота на город Вольск. Там столкнулись Mazda 6, Nissan Almera и Chery A13. В результате столкновения пострадала 8-летняя девочка, она госпитализирована. Ее доставили в больницу.
Вольская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.