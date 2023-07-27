В тройном ДТП под Вольском пострадал ребенок

Фото: Прокуратура Саратовской области

Вчера в Вольском районе Саратовской области произошла авария, в которой пострадала 8-летняя девочка. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла около 16:30 на трассе Сызрань – Саратов, недалеко от поворота на город Вольск. Там столкнулись Mazda 6, Nissan Almera и Chery A13. В результате столкновения пострадала 8-летняя девочка, она госпитализирована. Ее доставили в больницу.

Вольская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.

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