Фото: Телеграм-канал "Администрация Кировского района Саратова"

В Саратове на улицах Кировского района проводятся работы по покосу травы. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает администрация Кировского района.

Работы проводились коммунальной службой на текущей неделе. Покос травы проведен на улицах: Тархова, Тракторная, Чапаева, Техническая и др.

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