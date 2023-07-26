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НовостиОбщество26 июля 2023 13:05

В Саратове на улицах Кировского района проводятся работы по покосу травы

Работы по покосу травы провела коммунальная служба
Нарина Балаян
Фото: Телеграм-канал "Администрация Кировского района Саратова"

Фото: Телеграм-канал "Администрация Кировского района Саратова"

В Саратове на улицах Кировского района проводятся работы по покосу травы. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает администрация Кировского района.

Работы проводились коммунальной службой на текущей неделе. Покос травы проведен на улицах: Тархова, Тракторная, Чапаева, Техническая и др.

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