Фото: Архив КП

В Саратове 34-летняя горожанка незаконно ставила на учет в квартире иностранных граждан. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий установлены нарушения в отношении 34-летней горожанки. Жительница Заводского района незаконно поставила на миграционный учет пять иностранных граждан. При этом, права на проживание в квартире она не предоставляла.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Горожанке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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