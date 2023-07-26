Фото: Архив КП

В Саратове из-за установленного приложения на телефон студентка потеряла 597 тысяч рублей. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Телефонный звонок 21-летней студентке от «сотрудника банка» поступил вчера, 25 июля. По словам «специалистов», неизвестные злоумышленники пытаются завладеть сбережениями на ее счете. Для того, чтобы обезопасить себя и свои средства, девушке рекомендовали установить на телефон специальное приложение и перевести все средства на «безопасные счета».

Поверив словам собеседника, девушка последовала инструкциям «специалистов» - она перевела 567 тысяч рублей на карту интернет-магазина, после чего сообщила код доступа мошенникам.

Возбуждено уголовное дело.

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