Фото: Архив КП
В Саратове ребенок попал в больницу из-за падения с высоты. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает Телеграм-канал «ЧП Саратов».
ЧП произошло на улице Мясницкая во дворе дома. Пострадавшего доставили в Университетскую клиническую больницу № 1 имени С. Р. Миротворцева.
Возраст ребенка и обстоятельства, при которых произошла ситуация, неизвестны.
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