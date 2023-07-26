Фото: Архив КП

В Саратове ребенок попал в больницу из-за падения с высоты. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает Телеграм-канал «ЧП Саратов».

ЧП произошло на улице Мясницкая во дворе дома. Пострадавшего доставили в Университетскую клиническую больницу № 1 имени С. Р. Миротворцева.

Возраст ребенка и обстоятельства, при которых произошла ситуация, неизвестны.

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