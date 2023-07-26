Володин: саратовский Ботанический сад восстановят и благоустроят

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил о грядущем преображении саратовского Ботанического сада. Политик отметил, что ранее к нему обращались сотрудники университета и жители города с просьбой помочь в восстановлении и благоустройстве объекта.

Вячеслав Викторович рассказал, что проектные предложения подготовлены. На август запланировано совещание, где обсудят вопрос восстановления сада. - Фактически будет рассматриваться вопрос создания заново инфраструктуры Ботанического сада, - подчеркнул Володин.

На объекте требуется провести ремонт ограждений территории, теплиц и оранжерей, создать современную систему полива, освещения, обустроить гравийную тропиночную сеть.