Под Саратовом в Волгу выпустили 10 тысяч мальков стерляди

Фото: «Время Саратовское Z»

Около 10 тысяч мальков стерляди выпустили в Волгу. Об этом сегодня, 25 июля пишет телеграм-канал «Время Саратовское Z». Краснокнижных рыб вырастили на Сабуровской экспериментальной рыбоводной базе. Им всего 2 месяца, и весят они несколько граммов. Сначала молодь перегрузили из специальных ванн в контейнеры и доставили на берег Волги в районе села Сабуровка. Затем лодка отвезла мальков на середину реки, где их и выпустили.

Прежде, чем они станут взрослыми особями и смогут дать потомство, пройдет еще не менее 5 лет.

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