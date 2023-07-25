Что в голове у этих людей? Саратовцы жалуются на вандализм в скверах, парках и аллеях

фото: Саратов Онлайн

Жители Заводского района пожаловались на вандализм у «Оранжевого». Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 24 июля, одна из подписчиц городского сообщества «Саратов онлайн» пожаловалась на вандалов, испортивших каштановую аллею напротив ТЦ «Оранжевый». Неизвестные изрисовали лавочки и декоративные кубы похабными изображениями, а часть элементов передвинули и поставили на ребро.

— Когда эта аллейка открылась, все кубики стояли аккуратно на уголочках. Очень было красиво. Они достаточно тяжелые. Но, видимо, нашим людям силушку богатырскую девать некуда, и теперь из примерно 35-36 кубиков правильно стоят только 3.

— Что у людей в головах происходит, когда они это рисуют? И не надо говорить, что это делают только подростки. А даже если и так, то кто родители этих детей? Такие же вандалы?, — возмущается пользовательница. Официальный аккаунт администрации Заводского района города сообщил, что урна будет приведена в порядок в течение недели, а информация о вандальных действиях также передана в полицию для принятия необходимых мер.