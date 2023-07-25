Под Саратовом спасатели достали из Волги тело мужчины

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сотрудниками областной службы спасения в реке Волге напротив села Усть-Курдюм Гагаринского района обнаружено тело 44-летнего мужчины без признаков жизни. Об этом сегодня, 25 июля сообщает региональное СУ СК. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

Следователями СК проводится доследственная проверка по факту обнаружения в Волге тела мужчины. Назначены экспертизы.

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