Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2023 11:03

Под Саратовом спасатели достали из Волги тело мужчины

Напротив села Усть Курдюм в ходе поисковых мероприятий в реке обнаружили труп мужчины
Светлана Курышева
Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сотрудниками областной службы спасения в реке Волге напротив села Усть-Курдюм Гагаринского района обнаружено тело 44-летнего мужчины без признаков жизни. Об этом сегодня, 25 июля сообщает региональное СУ СК. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

Следователями СК проводится доследственная проверка по факту обнаружения в Волге тела мужчины. Назначены экспертизы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.