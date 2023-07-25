Фото: архив КП

Саратовцам предлагают определить лучший двор. Об этом сегодня, 25 июля сообщает телеграм-канал «Время Саратовское Z».

Подать заявку может любой желающий – собственник или наниматель помещения в многоквартирном доме, член ТСЖ или представитель управляющей организации.

В конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» подведут итоги по четырём номинациям: «Лучший двор», «Самый дружный дом», «Лучший подъезд», «Самый энергоэффективный дом».

Заявки принимаются на сайте (http://moydom.er.ru/) до 10 октября. Федеральное жюри выберет победителей из числа заявок, получивших наибольший рейтинг в голосовании. Итоги подведут в декабре.

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