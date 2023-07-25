В Саратове ищут худощавого мужчину с черным рюкзаком

Фото: Лиза Алерт

В Саратове разыскивают пропавшего 69-летнего Сергеяй Цуканова. В минувшую субботу мужчина ушел из дома и не вернулся. Информацию сегодня, 25 июля опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт Саратов».

Цуканов Сергей Иванович, 1954 года рождения пропал 22 июля 2023 года. Известны приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Мужчина был одет в голубую джинсовую куртку, голубые джинсы, белые кроссовки, с собой у него черный рюкзак.

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