фото: Администрация Новоузенского района

В Новоузенском районе простились с погибшим в ходе СВО Петром Смирновым. Об этом сообщает Администрация Новоузенского района в социальных сетях.

Сегодня, 24 июля, жители Новоузенска простились с Петром Александровичем Смирновым, погибшим в ходе исполнения воинского долга в ходе Специальной военной операции.

Воздать дань памяти и уважения героизму погибшего земляка, за проявленное мужество, горячую преданность своему народу пришли жители Новоузенского района и представители районной администрации, военного комиссариата, пограничной комендатуры.

Погиб Смирнов Петр 28 июня 2023 года при исполнении служебных обязанностей.