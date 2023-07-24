Фото: Архив КП

В поселке Солнечный Саратова за нарушения водитель пытался откупиться взяткой. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

По данным ведомства, 22 июля на Сокурском тракте сотрудники ДПС «Рено Сандеро», за рулем которого сидел 66-летний мужчина. Причиной остановки была перевозка в багажном отделении резаной арматуры и листового железа.

Мужчина предлагал сотруднику Госавтоинспекции взятку в размере 1500 рублей. Возбуждено уголовное дело.

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