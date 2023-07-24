Фото: Архив КП
В Саратове задержали 21-летнего угонщика авто. Об этом сегодня, 24 июля, сообщили в региональном управлении МВД.
По данным ведомства, «четырнадцатая» была припаркована во дворе дома на улице Соборная. В полицию с заявлением об угоне автомобиля обратился 55-летний мужчина. Полицейские обнаружили легковушку на перекрестке улиц Соборная и Радищева «со следами ДТП», после чего завели уголовное дело.
Вскоре, оперативниками был задержан 21-летний парень. Как выяснилось, у безработного горожанина имеются судимости.
В качестве меры пресечения виновнику избрана подписка о невыезде.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.