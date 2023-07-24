Фото: КП Саратов
В Саратове в поселке Юбилейный полыхала отечественная легковушка. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает региональное управление МЧС.
ЧП произошло вчера, 23 июля, в 22:43 на парковке улицы Газовая. На тушение огня площадью 2 квадратных метра выезжал один пожарный расчет. Пострадавших нет.
Причина пожара неизвестна.
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