Фото: КП Саратов

В Саратове в поселке Юбилейный полыхала отечественная легковушка. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает региональное управление МЧС.

ЧП произошло вчера, 23 июля, в 22:43 на парковке улицы Газовая. На тушение огня площадью 2 квадратных метра выезжал один пожарный расчет. Пострадавших нет.

Причина пожара неизвестна.

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