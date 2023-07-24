В Саратове собираются построить поликлинику за миллиард рублей. Соответствующее объявление размещено на официальном портале госзакупок.

Заказчиком является областное управление капитального строительства. Оно готово заплатить проектировщику 5,1 миллиона рублей, чтобы подрядчик до 31 октября 2023 года сделал проект. Торги продлятся до 1 августа текущего года.

Предполагается строительство поликлиники в микрорайоне Авиатор на 500 посещений в смену. Там будет женская консультация, отделение лучевой диагностики.Территория будет огорожена, будет несколько въездов с оборудованными шлагбаумами.

Предполагаемая стоимость строительства новой поликлиники составит 1,3 миллиарда рублей. Строительство предполагается начать в 2025 году и завершить за год.