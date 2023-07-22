В Балашовском районе простились с погибшим в спецоперации бойцом отряда «Шторм-Z»

Фото: Саратовская мэрия

В спецоперации погиб уроженец Саратовской области Евгений Михайлов. О потере сообщил глава Балашовского района Павел Петраков.

Михайлову было 33 года. В марте 2023 года он добровольно вступил в отряд «Шторм-Z». Наш земляк погиб 28 апреля.

- Он был настоящим патриотом своей страны, — обратился Павел Петраков к семье павшего воина. — Родным и близким Евгения Викторовича приношу глубочайшие соболезнования. Ваш сын и муж отдал жизнь ради безопасности своей страны и народа. Мы всегда будем помнить его подвиг!