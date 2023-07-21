В Саратове сотрудницы банка спасли пенсионерку от мошенников

Фото: МВД 64

Сотрудники банка и полицейские предотвратили мошенничество в особо крупном размере. Об этом сегодня, 21 июля сообщает региональное ГУ МВД.

73-летняя жительница Ленинского района уже попадалась на удочку аферистов — в 2021 году она перевела неизвестным 1,5 млн рублей. Тогда женщине повезло, личность мошенников установили и деньги успешно вернули. Но спустя пару лет она вновь поддалась на уговоры злоумышленников и собралась перевести 2 млн рублей на неизвестный счет.

Когда горожанка пришла в банк, чтобы совершить перевод, неравнодушные сотрудницы банка заподозрили неладное. Работников насторожило, что перевод в 2 млн — это оплата ремонта дома. Но владелец счета, указанного на бумажке, куда должны были поступить деньги – 18-летняя девушка из другого региона.

Операцию проводить не стали, сотрудники службы безопасности банка вызвали полицию. Пенсионерку отговорили от сомнительной операции и завели дело по статье «Мошенничество». А бдительных сотрудниц банка наградили в торжественной обстановке.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.