В Саратове зарплаты выросли на 15,7 %

Фото: Архив КП

По данным на май этого года, среднемесячная заработная плата работников Саратовской области составила 49 861,3 руб. Об этом сообщил в своем отчете Саратовстат.

Согласно официальным данным, по сравнению с апрелем зарплата выросла на 1948 рублей, а по сравнению с маем прошлого года - на 15,7%.

В ведомстве уточняют, что наибольшая среднемесячная заработная плата работников - 80 449,3 рублей. Столько получают сотрудники исполняющие профессиональную, научную и техническую деятельность.

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