Фото: Архив КП
В Саратове знакомство с иностранцем для горожанки обошлось в 141 тысячу рублей. Об этом сегодня, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.
Жительница Ленинского района познакомилась в социальной сети с мужчиной-иностранцем. Незнакомец заявил, что планирует переехать в Россию и открыть свою клинику.
После непродолжительного общения, иностранец попросил женщину оказать ему услугу, на что собеседница согласилась. Мужчина отправил сейф с деньгами для «сохранности». Единственный нюанс – оплата госпошлины за посылку, за что обещал вернуть деньги.
Горожанка перевела на счет незнакомца 141 478 рублей, после чего страница «иностранца» в социальной сети оказалась удалена.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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