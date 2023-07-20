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НовостиОбщество20 июля 2023 11:22

В Саратове знакомство с иностранцем для горожанки обошлось в 141 тысячу рублей

Женщина оплатила госпошлину за посылку от незнакомца
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове знакомство с иностранцем для горожанки обошлось в 141 тысячу рублей. Об этом сегодня, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Жительница Ленинского района познакомилась в социальной сети с мужчиной-иностранцем. Незнакомец заявил, что планирует переехать в Россию и открыть свою клинику.

После непродолжительного общения, иностранец попросил женщину оказать ему услугу, на что собеседница согласилась. Мужчина отправил сейф с деньгами для «сохранности». Единственный нюанс – оплата госпошлины за посылку, за что обещал вернуть деньги.

Горожанка перевела на счет незнакомца 141 478 рублей, после чего страница «иностранца» в социальной сети оказалась удалена.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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