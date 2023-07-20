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НовостиПроисшествия20 июля 2023 9:31

В Вольском районе женщину госпитализировали в результате нападения собаки-суд взыскал с хозяйки животного 30 тысяч рублей

От укусов собаки женщина получила травмы на предплечьях, кистях и ногах
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Вольском районе женщину госпитализировали в результате нападения собаки-суд взыскал с хозяйки животного 30 тысяч рублей. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в селе Тепловка, где на сельчанку напала собака. От укусов животного женщина получила травмы на предплечьях, кистях и ногах. Пострадавшая была госпитализирована в медучреждение.

Произошедшая ситуация заинтересовала прокуратуру. Как выяснилось, хозяйкой собаки является жительница Балаково. Сотрудники ведомства обратились в суд. В результате, потерпевшая получит 30 тысяч рублей за нападение животного.

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