Фото: ГУ МВД России по Саратовской области

В Саратове мужчина для продажи передавал наркотические средства осужденному – вынесен приговор. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

В результате расследования установлено, что гражданин, отбывающий наказание в ФКУ ИК-10 регионального УФСИН «сотрудничал» с мужчиной, находящимся на свободе.

В обязанности одного входило приобретение и передача наркотических средств осужденному. Заключенный же в свою очередь занимался сбытом наркотиков.

Сотрудниками УФСБ России по Саратовской области было изъято 474,5 грамма марихуаны.

Мужчине, находящемуся в исправительном учреждении, назначено 10 лет лишения свободы. Второму обвиняемому – 7,5 лет заключения.

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