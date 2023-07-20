Фото: Архив КП

В Саратове женщина оформила два кредита и перевела деньги «сотрудникам ФСБ». Об этом сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

17 июля в мессенджере женщине позвонил неизвестный и представился «сотрудником ФСБ». По его словам, мошенники пытались оформить на горожанку большой кредит. Чтобы избежать ситуацию, женщине посоветовали оформить встречный кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

44-летняя горожанка последовала совету и оформила два кредита на 600 и 300 тысяч рублей. После этого перевела деньги на неизвестные счета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция в очередной раз напоминает, при подобных звонках от неизвестных будьте бдительны и берегите имущество. Безопасных или резервных счетов не существует!

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