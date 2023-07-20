Фото: Архив КП
В Саратове женщина оформила два кредита и перевела деньги «сотрудникам ФСБ». Об этом сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.
17 июля в мессенджере женщине позвонил неизвестный и представился «сотрудником ФСБ». По его словам, мошенники пытались оформить на горожанку большой кредит. Чтобы избежать ситуацию, женщине посоветовали оформить встречный кредит и перевести деньги на «безопасный счет».
44-летняя горожанка последовала совету и оформила два кредита на 600 и 300 тысяч рублей. После этого перевела деньги на неизвестные счета.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полиция в очередной раз напоминает, при подобных звонках от неизвестных будьте бдительны и берегите имущество. Безопасных или резервных счетов не существует!
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.