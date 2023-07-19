фото: Минкульт Саратовской области

В Саратове на Дне фольклора представили вышитую карту региона. Об этом сообщает региональный минкульт.

В Саратове на пешеходной зоне около парка Липки состоялось празднование Единого Дня фольклора, учрежденного в 2022 году Президентом РФ. Гостям праздника представили музыку и песни в исполнении лучших коллективов области, а также отдельных исполнителей.

На празднике представили дефиле старинных костюмов из частной коллекции Елены Лукониной – руководителя фольклорно-этнографического ансамбля «Собор» ДК «Россия» г. Саратова. Зрители увидели подлинные костюмы разных регионов России, которые носили более 100 лет назад, и узнали много интересного о каждом образе.

фото: Минкульт Саратовской области

Как рассказала Елена Валентиновна Луконина, «в представленной коллекции были собраны: брянский, рязанский, курский, белгородский, воронежский костюмы. Коллекция собиралась, дошивалась, реконструировалась не один месяц. Это был очень кропотливый труд».

На импровизированной сцене была установлена конструкция с вышитой картой всех областей нашего региона. Карта является итогом большой совместной работы мастериц области, которые приняли участие в Фестивале декоративно-прикладного творчества «Вышитая карта Саратовской области», проведенном в этом году Центром народного творчества имени Л.А. Руслановой.