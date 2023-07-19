В Татищево Саратовской области мужчина убил подругу и лег спать

Фото: СУ СК России по Саратовской области

Следователями СК возбуждено уголовное дело об убийстве по факту смерти женщины в Татищевском районе. Об этом сегодня, 19 июля сообщает региональное СУ СК.

По данным следствия, ночью, 17 июля, в доме, расположенном в селе Карякино Татищевского района в ходе ссоры на бытовой почве, 45-летний мужчина ударил ножом 39-летнюю знакомую. От полученного повреждения женщина скончалась. Мужчина лег спать, а утром сообщил в полицию об обнаруженном теле. Подозреваемый задержан Следователем СК по подозрению в совершении убийства. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.