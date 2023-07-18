Фото: Служба спасения Саратовской области
В Саратовской области в Волге нашли труп мужчины. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает региональная служба спасения.
Как выяснилось, 65-летний пенсионер отправился на рыбалку 15 июля, после чего перестал выходить на связь.
Поиски организовали водолазы облспаса. Причину смерти выясняют патологоанатомы.
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