Фото: Служба спасения Саратовской области

В Саратовской области в Волге нашли труп мужчины. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает региональная служба спасения.

Как выяснилось, 65-летний пенсионер отправился на рыбалку 15 июля, после чего перестал выходить на связь.

Поиски организовали водолазы облспаса. Причину смерти выясняют патологоанатомы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.