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НовостиПроисшествия18 июля 2023 9:41

В Саратовской области в Волге нашли труп мужчины

65-летний пенсионер пошел на рыбалку и перестал выходить на связь
Нарина Балаян
Фото: Служба спасения Саратовской области

Фото: Служба спасения Саратовской области

В Саратовской области в Волге нашли труп мужчины. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает региональная служба спасения.

Как выяснилось, 65-летний пенсионер отправился на рыбалку 15 июля, после чего перестал выходить на связь.

Поиски организовали водолазы облспаса. Причину смерти выясняют патологоанатомы.

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