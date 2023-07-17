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НовостиОбщество17 июля 2023 7:06

Жители Заводского района Саратова до вечера остались без воды

Из-за коммунальной аварии в Саратове до вечера отключили воду
Светлана Курышева
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сегодня, 17 июля, в Заводском районе из-за прорыва трубы отключили холодную воду. Об этом сообщает «Саратов коммунальный». Уточняется, что причиной стала коммунальная авария на проспекте Энтузиастов.

В результате без услуги остались: дома с № 1- по 21 на улице Азина; дома № 61Б, 61В, 66-86 на проспекте Энтузиастов; улица Верхоянская; улица Васильковская; улица Вологодская; улица Ленинградская; улица Солнечная; улица Чихарева; 1-й Аэродромный проезд.

Устранить аварию планируют сегодня к 20:00.

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