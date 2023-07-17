Жители Заводского района Саратова до вечера остались без воды

Фото: Архив КП
Сегодня, 17 июля, в Заводском районе из-за прорыва трубы отключили холодную воду. Об этом сообщает «Саратов коммунальный». Уточняется, что причиной стала коммунальная авария на проспекте Энтузиастов.
В результате без услуги остались: дома с № 1- по 21 на улице Азина; дома № 61Б, 61В, 66-86 на проспекте Энтузиастов; улица Верхоянская; улица Васильковская; улица Вологодская; улица Ленинградская; улица Солнечная; улица Чихарева; 1-й Аэродромный проезд.
Устранить аварию планируют сегодня к 20:00.
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