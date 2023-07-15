Вольчанин Александр Маштаков из отряда шторм погиб в СВО

Фото: Телеграм-канал Андрей Татаринов

В ходе специальной военной операции погиб военнослужащий из Саратовской области Александр Маштаков. Об этом сообщил глава Вольского района Андрей Татаринов в телеграм-канале.

Александр Матаков окончил школу № 16. Затем юноша получил профессию в Вольском технологическом колледже. Прошел срочную службу в Вооруженных силах РФ.

С апреля 2023 года в составе отряда «Шторм» принимал участие в СВО на Донбассе. Погиб в Запорожской области 2 июля 2023 года.

Прощание с Александром Маштаковым начнется сегодня, 15 июля, в 12.00 в ритуальном зале по адресу: город Вольск, улица Егорова, дом 2.