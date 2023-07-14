Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

В Саратове полицейская «Гранта» попала в ДТП. Об этом сегодня, 14 июля, информирует региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла минувшим вечером в Заводском районе. В 22.35 на пересечении проспекта Энтузиастов и Пензенской перекресток не поделили две отечественные «Гранты». Одна из легковушек оказалась служебным автомобилем полиции, которая в результате столкновения заехала на тротуар.

Водители двух пострадавших авто - 28-летние мужчины. 26-летний пассажир одной из «Грант» госпитализирован с травмами.

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