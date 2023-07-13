Саратовчанка признана лучшим неонатологом России

Врач-неонатолог Клинического перинатального центра Саратовской области Марина Барулина победила во Всероссийском конкурсе врачей 2023. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает министерство здравоохранения области.

Центральная конкурсная комиссия министерства здравоохранения РФ отдала ей 1 место в номинации «Лучший неонатолог».

Конкурс проходил в 3 этапа. Первый этап проводился на уровне медицинских организаций. На этом этапе выдвинули кандидатуры работников для участия в конкурсе. На втором этапе отбор конкурсантов проводили конкурсные комиссии федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ. Подведение итогов третьего этапа проводилось Центральной конкурсной комиссией.

Марина Барулина работает в Клиническом перинатальном центре с февраля 2012 года в должности заведующей отделением патологии новорожденных и недоношенных детей. Общий стаж её работы в области здравоохранения составляет 18 лет.

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