Фото: Архив КП

Саратовские полицейские задержали подозреваемых в кражах велосипедов. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает ГУ МВД Саратовской области.

Злоумышленники похищали велосипеды из подъездов жилых домов. Ущерб собственникам имущества составил десятки тысяч рублей. Всех вычислили по камерам видеонаблюдения.

Один из похитителей – 24-летний житель Заводского района, признался, что за два дня ему удалось похитить три велосипеда. В Кировском районе задержали ранее судимого 39-летнего саратовца, по фактам краж двух транспортных средств.

Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий изъяли все похищенные транспортные средства в ломбардах города и вернули их законным владельцам.

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