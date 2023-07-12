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НовостиОбщество12 июля 2023 10:40

Главный федеральный инспектор по Саратовской области получит жилье бесплатно

Евгений Бадиков

Главный федеральный инспектор по Саратовской области получит жилье бесплатно. Об этом стало известно сегодня, 12 июля, в ходе заседания комитета по вопросам ЖКХ в Саратовской областной Думе.

В Саратовской области меняют закон о предоставлении служебного жилья из фонда регионального правительства. Согласно тексту законопроекта, служебное жилье по договору найма предоставляется и федеральному инспектору по Саратовской области.

Представляющие законопроект уточнили, что дополнительные денежные средства выделять на квартиру для ГФИ не потребуется, поскольку свободное жилье есть.

Некоторые депутаты обратили внимание на то, что чиновнику такого уровня нужна большая квартира, а таких в собственности немного.