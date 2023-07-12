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НовостиОбщество12 июля 2023 9:47

Свалка в Энгельсе нанесла ущерб природе на 236 миллионов рублей

Елена Маркелова

Свалкой серы в Балакове нанесен ущерб окружающей среде на 236 миллионов рублей. Такое заявление сделала пресс-служба межрегионального Росприроднадзора.

Напомним, что свалка находится на территории бывшего предприятия «Химволокно». Ее площадь составляет восемь гектаров. 18 мая здесь произошел пожар на площади двести квадратных метров квадратных метров. Росприроднадзор организовал проверку.

Специалисты ведомства выяснили, что в почве на площади 331,6 тысяч квадратных метров находятся нефтепродукты и сера.