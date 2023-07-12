Фото: ТЮЗ Киселева

Саратовский театр юного зрителя им. Ю. П. Киселева предлагает саратовцам вспомнить фирменные советские дворы и поискать космические отсылки на современных детских площадках.

В социальной сети «Вконтакте» в рамках театрального марафона «Зарядись ТЮЗом» ТЮЗ Киселева объявил конкурс «Космическое детство».

Его участникам предлагается сфотографироваться на фоне детской площадки или скульптуры, на которой есть какой-либо космический объект: ракета, НЛО, планеты, космонавты и другие. Фотографию нужно опубликовать в соцсети «Вконтакте» с хештегом #ТЮЗ_космос и #Зарядись_ТЮЗом до 31 августа 2023 года и рассказать о своей детской мечте. Аккаунт на время проведения конкурса должен быть открыт.

Итоги будут подведены после 12 сентября 2023 года в официальном сообществе театра в «Вконтакте».

Лучшую публикацию выберет жюри. Победителя ждет пригласительный билет на самую детскую премьеру сентября – «Денискины рассказы» (6+).

Еще 3 участника получат программку к спектаклю с автографом режиссера постановки Артема Кузина, 5 человек получат одну из коллекционных наклеек, созданных к юбилею театра. Имена этих счастливчиков в театре выберут с помощью генератора случайных чисел.

Все участники конкурса, зарегистрированные в театральном марафоне «Зарядись ТЮЗом», могут получить дополнительный бонус – 5 баллов в марафоне. Для их получения нужно отправить ссылку на свою конкурсную публикацию в анкету для ответов на задания марафона.