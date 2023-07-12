Под Саратовом парень с битой набросился на авто с наклейкой с буквой Z

В Саратовской области местный житель возмутился наклейкой с буквой Z на автомобиле и потребовал ее снять. Теперь он под уголовкой. Об этом пишет телеграм-канал «База».

Дело было возбуждено на 47-летнего жителя Вольска Антона Корчагина. В ноябре 2022 года он увидел на улице Володарского «Тойоту» с наклеенной буквой Z. Он взял биту и отправился к владелице автомобиля с требованием снять наклейку.

Спустя полгода следователи начали проверку. Для парня это было не первое нарушение и теперь на него возбудили уголовное дело по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". Сейчас мужчина под подпиской.