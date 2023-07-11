фото: Пресс-служба прокуратуры

В Красноармейске обрушилось перекрытие в здании больницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Сегодня утром, 11 июля в 7:30 в здании детской поликлиники Красноармейской райбольницы обрушилась плита перекрытия между первым и вторым этажами. К счастью, никто не пострадал, поскольку стационар размещен в других корпусах медучреждения.

Для координации деятельности служб на место происшествия выехал Красноармейский межрайонный прокурор Владимир Климов, ведется проверка под личным контролем прокурора Саратовской области Сергей Филипенко.