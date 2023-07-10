Фото: Архив КП
В Саратове за выходные задержали 11 пьяных водителей. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает городская Госавтоинспекция.
При проверке у шести водителей подтвердилось состояние опьянения. Также, двое отказались от процедуры. На всех нарушителей составлены административные протоколы. Каждому водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.
Также, двое водителей были задержаны за пьяную езду повторно, им грозит уголовная ответственность.
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