Фото: Архив КП

В Саратове за выходные задержали 11 пьяных водителей. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает городская Госавтоинспекция.

При проверке у шести водителей подтвердилось состояние опьянения. Также, двое отказались от процедуры. На всех нарушителей составлены административные протоколы. Каждому водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.

Также, двое водителей были задержаны за пьяную езду повторно, им грозит уголовная ответственность.

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