Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балаково на берегу Судоходного канала обнаружено тело мужчины. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Труп 48-летнего мужчины обнаружили прохожие, о чем сообщили в правоохранительные органы.

Следователи СК осмотрели место происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование.

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