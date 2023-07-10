Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балаково на берегу Судоходного канала обнаружено тело мужчины. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Труп 48-летнего мужчины обнаружили прохожие, о чем сообщили в правоохранительные органы.
Следователи СК осмотрели место происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование.
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