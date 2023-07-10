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НовостиОбщество10 июля 2023 10:39

Ночью в Солнечном подралась компания мужчин

Евгений Бадиков
Кадры: Солнечный Саратов

Кадры: Солнечный Саратов

Ночью в Солнечном подралась компания мужчин. Об этом стало известно из социальных сетей. В городском сообществе «Солнечный Саратов» опубликовано видео с массовой дракой.

По словам очевидцев, стычка между восемью мужчинами произошла на улице Лисина примерно в полночь. Двое мужчин пытаются решить конфликт кулаками, еще двое их приятелей пытаются утихомирить дерущихся.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что обращений в полицию не поступало. По имеющимся материалам проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лиц, участвовавшие в конфликте.