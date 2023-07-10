Боец из Саратова Фото: Дмитрий СТЕШИН

В ходе СВО погибли двое саратовских бойцов, еще девять — пропали без вести. Об этом сообщает депутат Саратовской областной Думы Александр Янклович в своем телеграм-канале «Твои Герои, Саратов! ZOV».

По словам Героя России Александра Янкловича, поступили уточненные данные о потерях в саратовских подразделениях, принимающих участие в спецоперации. В третьем батальоне 94-го полка официальное подтвердили двое погибших. Это Андрей В.Е. 1970 года рождения и Анатолий А.Д. 1994 года рождения.

— Пропавшими без вести на сегодняшний день числится 9 человек, раненых, которые были отвезены в госпитали — 21, — рассказал Янклович.

Он сообщил, что на утро пропавших было 10, но одного бойца нашли живым. Во всех остальных подразделениях 99-го полка без потерь и происшествий.