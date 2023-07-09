Упавший с мотоцикла парень погиб под колесами проезжавшей иномарки

Фото: ГИБДД Саратовской области

В Балаковском районе произошла дорожная авария, унесшая жизнь молодого мотоциклиста. О ЧП информировал министр здравоохранения региона Олег Костин.

Глава ведомства уточнил, что мотоциклисту был 21 год. Его 19-летняя пассажирка доставлена в районную клинику с ушибами.

В свою очередь в областной ГАИ рассказали, что ДТП случилось в полночь на 25-м километре автоподъезда к Балаковской АЭС. Водитель упал с мотоцикла и его переехал Nissan Nout с 61-летней автоледи за рулем.