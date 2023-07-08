Мария Усова поздравила саратовцев с Днем семьи, любви и верности

Мария Усова

Депутат Саратовской областной Думы ,координатор регионального отделения проекта «Женское Движение Единой России», генеральный директор «КП-Саратов» Мария Усова поздравила жителей области с Днем семьи, любви и верности!

«Уважаемые жители Саратовской области!

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником — Днем семьи, любви и верности!

Праздник ведет свою историю от дня памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, отмечаемый православными 8 июля ежегодно. В России семья всегда была самой большой ценностью для человека. Для миллионов граждан семья—в первую очередь, надёжный тыл, который всегда может дать поддержку, мудрый совет. Именно в семье мы черпаем силы для новых побед и свершений. Особое внимание в этот день — родителям, бабушкам и дедушкам детей-инвалидов, а так же многодетным родителям и тем, кто не разделяет детей на своих и чужих, окружая приёмных детей заботой, лаской и поддержкой.

В этот праздник желаю всем собраться в кругу семьи и ощутить самые теплые человеческие чувства— любовь, гармонию и умиротворение!»