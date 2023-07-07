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НовостиПроисшествия7 июля 2023 12:23

В Энгельсском парк-отеле чуть не утонул 6-летний мальчик

Прокуратура Саратовской области проводит проверку по несчастному случаю в парк-отеле «Новый век»
Светлана Курышева
Фото: Прокуратура Саратовской области

Фото: Прокуратура Саратовской области

На территории парк-отеля «Новый век» в Энгельсе Саратовской области сегодня, 7 июля, чуть не утонул ребенок. Об этом сообщает прокуратура региона.

Несовершеннолетний оказался в бассейне без присмотра взрослых и начал тонуть. Ему вовремя оказали первую помощь и госпитализировали.

Надзорное ведомство даст оценку профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после установления причин и условий происшествия.

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