В Энгельсском парк-отеле чуть не утонул 6-летний мальчик

Фото: Прокуратура Саратовской области
На территории парк-отеля «Новый век» в Энгельсе Саратовской области сегодня, 7 июля, чуть не утонул ребенок. Об этом сообщает прокуратура региона.
Несовершеннолетний оказался в бассейне без присмотра взрослых и начал тонуть. Ему вовремя оказали первую помощь и госпитализировали.
Надзорное ведомство даст оценку профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после установления причин и условий происшествия.
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