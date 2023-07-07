Саратовца приговорили к 23 годам заключения за изнасилование малолетней

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Местный житель признан виновным в совершении преступлений против половой свободы малолетней. Об этом сегодня, 7 июля сообщает региональная прокуратура.

В правоохранительные органы обратилась потерпевшая, которая по достижению совершеннолетия обратилась к психологу и та посоветовала ей написать заявление.

Следствие установило, что обвиняемый с 2007 по 2011 годы в своей квартире на улице Зарубина города Саратова неоднократно насиловал и совершал иные действия сексуального характера в отношении тогда еще малолетней девочки.

Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области доказательства явились для суда достаточными для признания 53-летнего мужчины виновным в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера) и ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии с ограничением свободы на срок 2 года.