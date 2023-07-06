Фото: Телеграм-канал "Время Саратовское Z"

В Саратовской области для купания открылись 32 пляжа. Об этом сегодня, 6 июля, в своем Телеграм-канале рассказал начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.

В Саратове для горожан открыт для купания городской пляж «Покорителей Волги» на Новой набережной, а также пляж «Городские пески».

Также, разрешения на эксплуатацию получили в Аткарске; Балашове; Вольске; поселке Базарный Карабулак; городские пляжи в Марксе; Пугачеве; Хвалынске.

Кроме того, отдыхающих ждут пляжи на левом и правом берегах 1-го микрорайона Балакова и балаковский пляж в 7-м микрорайоне; пляж села Воскресенское; городской энгельсский пляж «Парус».

Еще на базах отдыха и в детских оздоровительных лагерях работают 15 разрешенных пляжей.

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