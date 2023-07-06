Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

В Энгельсе перевернулась «14-я» - 37-летний водитель получил травмы. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, ДТП произошло сегодня утром, в 7.10 часов. На улице Петровской у дома №66 водитель отечественной легковушки не справился с управлением. В результате, «четырнадцатая» опрокинулась.

Мужчине потребовалась медицинская помощь.

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