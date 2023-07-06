Фото: Архив КП

В Саратовской области за убийство молодого лося мужчину на год лишили права на охоту. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает региональный комитет охоты.

Установлено, что гражданин подстрелил лося в охотничьих угодьях «Осиновый куст» 8 января. После этого, мужчина выследил животное и на территории охотничьего угодья «Большемеликское» убил его. Как выяснилось, возраст лося был менее года, при этом право на добычу у мужчины касалось взрослой особи.

-Суд лишил гражданина права заниматься охотой сроком на 1 год. Это первый подобный случай в судебной практике региона, - заявили в Телеграм-канале представители комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Кроме того, нарушителя обязали возместить причиненный ущерб.

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